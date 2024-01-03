Аграрії у 2023 році відновили роботи на 208 тис. га розмінованих сільгоспземель

Українські аграрії 2023 року відновили роботу на 208 тис. га розмінованих земель, посилено можливості Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), розпочато розвиток вітчизняного виробництва техніки й устаткування для розмінування, сформовано пул міжнародних донорів для допомоги Україні в протимінній діяльності, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"2023 рік ми починали з не надто втішними цифрами: жодної важкої машини для розмінування, шість операторів протимінної діяльності, 1,5 тис. саперів. Новий рік почали майже з 30 машинами, 26 операторами та понад 3 тис. саперами. А ще із запевненнями партнерів про готовність інвестувати в гуманітарне розмінування України майже півмільярда євро. Частина країн-партнерів і міжнародних організацій ці кошти вже почала виділяти", - процитувала пресслужба Міністерства економіки Свириденко, яка підбила підсумки роботи у протимінній діяльності країни у 2023 році.

За її словами, якщо на початку 2023 року потенційно небезпечними вважалося 174 тис. кв. км українських територій, то на сьогодні внаслідок заходів протимінної діяльності такими залишаються 156 тис. кв. км. Тобто 18 тис. кв. км полів, лісів, акваторій завдяки роботі фахівців повернуто у використання.

Свириденко акцентувала увагу на поверненні пріоритетних до розмінування сільгоспземель у господарську експлуатацію.

"За рік сапери ДСНС, ДССТ та приватні оператори обстежили 274 тис. га сільгоспземель - 58% від передбаченого чотирирічним планом. 208 тис. га з них уже передано у використання аграріям. Якщо брати за приклад середню по країні врожайність пшениці 2023 року, то на повернутих землях можна виростити майже 1 млн зерна", - зазначила міністр.

Згідно з її підрахунками, вирощене на цій території зерно і продане на зовнішніх ринках, за цінами Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX), може принести країні понад $225 млн (8,4 млрд грн).

"Минулого року ми знову мали на своїх столах кавуни херсонські, миколаївські помідори та перець. Пріоритетне розмінування земель овочівництва дозволило забезпечити внутрішнє споживання овочів. А кутя чи пампушки, які ми куштували на Різдво, можливо, зроблені з пшениці, вирощеної на звільнених від мін землях Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Насамперед, спасибі за це саперам ДСНС, ДССТ, українським і міжнародним неурядовим операторам", - розповіла Свириденко.