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17:28 03.01.2024

Україна не подавала Туреччині запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків - ВМС ЗСУ

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Україна не подавала Туреччині запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків - ВМС ЗСУ

Україна не подавала Туреччині запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків, які українській стороні передає Велика Британія, повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Відповідаючи на запитання, чи планували в Україні використовувати ці мінні тральщики до завершення активних бойових дій, Плетенчук сказав: "ВМС запиту на прохід цих кораблів не залишали Турецькій Республіці, по-перше. По-друге, включно з дією Конвенції Монтре, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було".

"Відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Водночас спікер зазначив, що Туреччина також не пропускає до Чорного моря і військові кораблі Росії.

"У цьому сенсі абсолютний паритет із боку Туреччини. І жодних приводів для "зради", як у нас люблять говорити, немає", - додав він.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини заявили, що твердження деяких ЗМІ про те, що "тральщикам, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через турецькі протоки до Чорного моря", не відповідає дійсності.

Теги: #україна #туреччина #мінні_тральщики

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