Партія Путіна "Єдина Росія" активізує рекрутинг у власну приватну армію - українська розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що путінська партія "Єдина Росія" обзавелася власною приватною армією - так званою ПВК "Еспаньола".

Як повідомляється на сайті розвідки, це терористичне формування раніше перебувало в структурі так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

Зазначається, що з 2023 року "Еспаньолу" у своє розпорядження отримали партійці Путіна - терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з "Єдиної Росії" розпочався та триває активний рекрутинг.

"До "ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб'єктів" Росії та тимчасово окупованих територій України - останніх використовують у "м'ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу", - ідеться в повідомленні.

У пунктах рекрутингу, які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт - мінімум на пів року.

Як повідомляють у ГУР, "помирати за Москву також заманюють "страховими виплатами": 1 млн рублів - легке поранення; 2 млн рублів - поранення середньої тяжкості; 3 млн рублів - важке поранення; 5 млн рублів - смерть.

"Загиблих і важкопоранених із числа рекрутованого "гарматного м'яса" росіяни не вивозять із поля бою, оформляють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника", - ідеться в повідомленні.