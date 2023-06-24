Події

20:55 24.06.2023

ПВК "Вагнер" розгортає колони і йде у зворотному напрямку, заявив Пригожин

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ПВК "Вагнер" розгортає колони і йде у зворотному напрямку, заявив Пригожин

Ватажок угруповання ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони найманців у зворотному напрямку.

"Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролито російську кров, з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - ідеться в заяві Пригожина в аудіоповідомленні в телеграмі.

За словами Пригожина, нібито "ПВК "Вагнер" хотіли розформувати.

Ватажок угруповання зазначив, що найманці за добу пройшли, "не доходячи 200 км до Москви".

"За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців", - ідеться в аудіоповідомленні.

Водночас білоруське агентство "БелТа" повідомляє, що з Пригожиним провів переговори також президент Білорусі Олександр Лукашенко. Переговори тривали протягом суботи.

Повідомляється, що внаслідок цього дійшли домовленостей про "неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії".

"Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії "Вагнер" на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруження", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #вагнер #пвк #пригожин

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