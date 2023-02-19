Події

15:31 19.02.2023

Кадиров хоче створити власну ПВК

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Кадиров хоче створити власну ПВК

Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що планує створити власну приватну військову компанію.

Водночас він написав, що планує створити ПВК "після завершення роботи на держслужбі" і "стати конкурентом" Євгену Пригожину.

Офіс генпрокурора України раніше повідомив російському підприємцю, керівнику ПВК "Вагнера" Пригожину про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни. Ще у серпні 2022 року про підозру повідомили Кадирову.

Теги: #плани #кадиров #пвк

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