Кадиров хоче створити власну ПВК

Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що планує створити власну приватну військову компанію.

Водночас він написав, що планує створити ПВК "після завершення роботи на держслужбі" і "стати конкурентом" Євгену Пригожину.

Офіс генпрокурора України раніше повідомив російському підприємцю, керівнику ПВК "Вагнера" Пригожину про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни. Ще у серпні 2022 року про підозру повідомили Кадирову.