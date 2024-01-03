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09:27 03.01.2024

Кількість загиблих у Києві внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня збільшилася до 30 - КМВА

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Кількість загиблих у Києві внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня збільшилася до 30 - КМВА

У Києві кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки 29 грудня збільшилася до 30 людей, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"На превеликий жаль, у лікарні від отриманих травм унаслідок обстрілу 29 грудня 2023 року померла одна особа. Загалом унаслідок ракетного удару того дня загинули 30 осіб, ще 29 дістали поранень", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в середу вранці.

 

Теги: #київ #загиблі

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