Кількість втрат окупантів за добу становила 680 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 680 окупантів, 7 бронемашин, 15 артсистем, 36 БПЛА, 40 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 361 500 (+680) осіб, танків - 5990 (+0) од, бойових броньованих машин - 11107 (+7) од, артилерійських систем - 8546 (+15) од, РСЗВ - 945 (+0) од, засоби ППО - 629 (+3) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36), крилаті ракети - 1783 (+73), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26) од, спеціальна техніка - 1298 (+14)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.