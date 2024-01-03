РФ намагається адаптуватися до можливостей української ППО, тому нові поставки Україні є вирішальними

Україні критично важливими залишаються поставки країнами Заходу систем протиповітряної оборони і ракет, оскільки російські військові намагатимуться пристосуватися до можливостей української системи ППО, щоб навчитися її обходити і завдавати максимальних руйнувань і жертв, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті наголошується, що під час обстрілів 1-2 січня українські військові збили більше безпілотників "Шахед" порівняно з масштабною атакою 29 грудня, а також багато ракет типу "Кинджал". Вчені припускають, що сили ППО, ймовірно, адаптувалися до ударного комплексу, застосовуваного російськими силами 29 грудня. Це стало можливим після місяців експериментів агресора і випробувань української протиповітряної оборони із застосуванням різних систем озброєнь, маршрутів ударів і тактик ослаблення протиповітряної оборони.

У ISW зазначають, що російські удари по Україні є частиною тактичного і технологічного змагання між наступом і обороною, де обидві сторони постійно експериментують і пристосовуються одна до одної, особливо у сфері дальніх ударів і протиповітряної оборони.

"Західна допомога Україні залишається критично важливою, адже російські війська, ймовірно, продовжуватимуть експериментувати і впроваджувати нові способи обходу української протиповітряної оборони", - зазначають аналітики.

У звіті також погодилися з інформацією аналітиків, оприлюдненою в британському виданні Telegraph. За їхніми словами, Україні, ймовірно, доведеться нормувати свої ракети ППО в умовах скорочення допомоги Заходу. Також доведеться посилювати захист найбільш важливих цілей шляхом передислокації систем ППО з більш уразливих прифронтових районів.