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18:56 02.01.2024

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 135 осіб - МВС України

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Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 135 осіб - МВС України

Унаслідок російського ракетного удару по містах України вранці у вівторок, 2 січня, постраждали 135 осіб, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Наразі відомо про 135 постраждалих осіб по Україні: 130 поранені (61 - у Харківській області, 52 - у місті Києві, 16 - у Київській та 1 - у Запорізькій областях). П’ять людей загинули (по 2 - у місті Києві та Київській і 1 - у Харківській областях)", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Національна поліція, ДСНС, місцева влада й комунальні підприємства Харкова роблять усе для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ворожої атаки й евакуювати людей і їхнє майно.

"Зранку підрозділи ДСНС та поліції евакуювали всіх громадян з постраждалих будинків і зробили поквартирний обхід. Тільки в найближчих будинках пошкоджено 75 квартир. Там фактично неможливо буде перебувати й проживати найближчим часом", - зазначив міністр.

У місті тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій.

 

Теги: #мвс #постраждалі #обстріли

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