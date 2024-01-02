Енергетики частково відновили енергопостачання жителів столичного регіону

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" і "ДТЕК" частково відновили енергопостачання жителів столиці та Київської області.

"Ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки. Фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин", - написав голова правління НЕК Володимир Кудрицький у фейсбуці.

У "ДТЕК" уточнили, що енергетики компанії вже заживили частину жителів Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів. Без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та Святошинського району.

"Наразі фахівці проводять перепідключення, щоб заживити всіх киян, які залишилися без електропостачання через обстріли", - йдеться в повідомленні.

У Київській області енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для 81 тис. сімей у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.