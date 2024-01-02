Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 45 осіб, одна жінка у вкрай важкому стані - ОВА

Станом на 11:30 відомо про 45 постраждалих та одну загиблу внаслідок ранкових ворожих ракетних ударів по центру Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У медзакладах Харкова перебуває 38 осіб, в тому числі: 4 дітей у легкому стані; 3 людини перебувають у важкому стані, з них одна літня жінка у вкрай важкому стані – перебуває в комі. Всім пацієнтам надають необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинула одна жінка, 44 людини поранені.