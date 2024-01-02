Події

10:11 02.01.2024

Унаслідок обстрілу Білозерки постраждала жінка - Херсонська ОВА

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Унаслідок обстрілу Білозерки постраждала жінка - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли центр смт Білозерки Херсонської області, попередньо внаслідок постраждала жінка, окрім цього в населеному пункті зникло електропостачання, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла центральну частину Білозерки. За попередньою інформацією, постраждала жінка. У неї - травма ноги. Також внаслідок ворожих ударів у населеному пункті зникло світло", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок уранці.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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