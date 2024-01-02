Унаслідок обстрілу Білозерки постраждала жінка - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли центр смт Білозерки Херсонської області, попередньо внаслідок постраждала жінка, окрім цього в населеному пункті зникло електропостачання, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла центральну частину Білозерки. За попередньою інформацією, постраждала жінка. У неї - травма ноги. Також внаслідок ворожих ударів у населеному пункті зникло світло", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок уранці.