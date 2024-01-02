Унаслідок ранкових ударів по Харкову одна жінка загинула, 41 людина постраждала

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ворожих ракетних ударів по Харкову продовжує зростати, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову. Одна жінка загинула, дані встановлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними, у вівторок уранці Харків опинився під ударом ворожих "Кинджалів", повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову "Кинджалами". Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих - їхня кількість уточнюється. На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили", - написав Терехов у телеграм-каналі.