Події

09:49 02.01.2024

Унаслідок ранкових ударів по Харкову одна жінка загинула, 41 людина постраждала

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Кількість постраждалих унаслідок ранкових ворожих ракетних ударів по Харкову продовжує зростати, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову. Одна жінка загинула, дані встановлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними, у вівторок уранці Харків опинився під ударом ворожих "Кинджалів", повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову "Кинджалами". Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих - їхня кількість уточнюється. На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили", - написав Терехов у телеграм-каналі. 

Теги: #харківська_область

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