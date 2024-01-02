Події

09:17 02.01.2024

Відомо про 22 постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову, 16 госпіталізовано - Синєгубов

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Відомо про 22 постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову, 16 госпіталізовано - Синєгубов

Станом на 9:00 відомо про 22 постраждалих унаслідок ранкових обстрілів центру Харкова, більшість із них госпіталізовані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ - 16 осіб. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ранкових ударів по місту одна людина загинула, понад 20 постраждали.

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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