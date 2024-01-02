У Києві в низці районів фіксують падіння уламків ракет - КМВА

У Києві внаслідок роботи ППО зі знищення ворожих цілей сталося падіння уламків у Голосіївському, Печерському та Оболонському районах столиці, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко вранці 2 січня.

"Унаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння останків у Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі - рештки впали на територію складських приміщень. Також у Голосіївському р-ні - на відкритій ділянці. Оперативні служби виїжджають на місця", - написано в телеграм-каналі КМВА.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.