Події

07:56 02.01.2024

У Києві в низці районів фіксують падіння уламків ракет - КМВА

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У Києві внаслідок роботи ППО зі знищення ворожих цілей сталося падіння уламків у Голосіївському, Печерському та Оболонському районах столиці, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко вранці 2 січня.

"Унаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння останків у Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі - рештки впали на територію складських приміщень. Також у Голосіївському р-ні - на відкритій ділянці. Оперативні служби виїжджають на місця", - написано в телеграм-каналі КМВА.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

 

 

 

Теги: #київ #ракети

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