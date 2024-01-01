Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Росіяни обстріляли з артилерії м. Авдіївка Донецької області, внаслідок обстрілу загинула 73-річна місцева мешканка, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"73-річна жінка загинула від російського снаряда в Авдіївці. Близько 16-ї години ворог обстріляв місто з артилерії, влучив у приватний сектор. Місцева мешканка дістала поранення і, незважаючи на всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі в понеділок.