Події

20:24 01.01.2024

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

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Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Росіяни обстріляли з артилерії м. Авдіївка Донецької області, внаслідок обстрілу загинула 73-річна місцева мешканка, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"73-річна жінка загинула від російського снаряда в Авдіївці. Близько 16-ї години ворог обстріляв місто з артилерії, влучив у приватний сектор. Місцева мешканка дістала поранення і, незважаючи на всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

 

 

 

Теги: #жертва #обстріл #донецька

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