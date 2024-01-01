Події

18:02 01.01.2024

На північному напрямку мобільні групи знищили чотири БПЛА Shahed - Наєв

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На північному напрямку мобільні групи знищили чотири БПЛА Shahed - Наєв

У Північній операційній зоні мобільні вогневі групи знищили чотири ворожих ударних дрони типу Shahed, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Мобільні вогневі групи, що виконують завдання на північному напрямку, щодня доводять свою ефективність... Зокрема під час останнього удару у Північній операційній зоні ними було знищено 4 (чотири) дрони-камікадзе типу Shahed", - написав Наєв у телеграм-каналі в понеділок.

Теги: #бпла_рф #північний

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