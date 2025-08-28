Інтерфакс-Україна
Події
00:47 28.08.2025

Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" - ЗМІ

2 хв читати

Німецькі правоохоронці ідентифікували всіх учасників групи, яку вважають причетною до вибухів на газопроводах "Північних потоків", що сталися у 2022 році в Балтійському морі, повідомляє Tagesschau з посиланням на спільне розслідування ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, Федеральна поліція, Федеральне кримінальне відомство (BKA) та Федеральна прокуратура видали ордери на арешт шести громадян України.

Ще один підозрюваний, за версією слідчих, міг загинути у війні проти Росії.

Розслідування перебуває на стадії досудового провадження, Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачення поки не висунула. Діє презумпція невинуватості.

"За версією слідчих, диверсійна група складалася із семи осіб, які діяли з орендованої у Ростоку яхти "Andromeda". До складу входили координатор Сергій К., чотири водолази (серед них жінка з київської дайвінг-школи), вибухотехнік та капітан яхти з Одеси. На борту було встановлено чотири бомби з гексогеном та октогеном, обладнані таймерами, які пошкодили три з чотирьох гілок газогонів", - вказано в повідомленні.

Одного з підозрюваних – 49-річного Сергія К., якого вважають керівником операції, – минулого тижня затримали в Італії. Він прибув туди з родиною, нібито на відпочинок. За повідомленням італійських ЗМІ, він відкидає звинувачення. Питання його екстрадиції до Німеччини поки не вирішене.

Інший підозрюваний, Всеволод К., міг загинути, воюючи у складі українських військових підрозділів. Його ДНК, зібрана під час навчання у Бундесвері у Вільдфлеккен, збіглася зі зразками, виявленими на "Andromeda".

"Частина команди "Andromeda", за даними слідства, мала прямі зв’язки з українськими спецслужбами чи армією. Чи була це офіційна українська операція, досі не доведено. Можливо, це була група найманців, однак окремі факти свідчать про тісний зв’язок із державою та патріотичні мотиви", - зазначено в статті.

Як повідомлялося, італійське інформаційне агентство АNSA зазначало, що громадянин України Сергій Кузнецов, заарештований в Італії за європейським ордером з Німеччини за підозрою в причетності до подвійного вибуху 2022 року на газопроводі "Північний потік", на судовому засіданні заперечив звинувачення, заявивши, що на момент вибухів він перебував в Україні

Джерело: https://www.tagesschau.de/investigativ/nord-stream-sabotage-104.html

Теги: #арешт #північний #потік #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 26.08.2025
До держбюджету перераховано 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up" - Офіс генпрокурора

До держбюджету перераховано 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up" - Офіс генпрокурора

22:13 25.08.2025
Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

21:58 25.08.2025
У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

21:24 25.08.2025
Віталій Кличко та віце-канцлер Німеччини обговорили посилення допомоги Україні та гарантії безпеки

Віталій Кличко та віце-канцлер Німеччини обговорили посилення допомоги Україні та гарантії безпеки

15:04 25.08.2025
Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

06:09 25.08.2025
Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ

Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ

00:49 25.08.2025
Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

14:17 22.08.2025
Взято під варту залізничника за передачу РФ розвідданих із Харківської та Сумської областей

Взято під варту залізничника за передачу РФ розвідданих із Харківської та Сумської областей

16:38 21.08.2025
Кличко закликав Бундестаг посилити допомогу Україні

Кличко закликав Бундестаг посилити допомогу Україні

16:37 21.08.2025
Німеччина запропонувала проведення українсько-німецького року культури у 2027 або 2028 р.

Німеччина запропонувала проведення українсько-німецького року культури у 2027 або 2028 р.

ВАЖЛИВЕ

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

США частково дозволили імпорт певних діамантів з Росії

У двір дев’ятиповерхового будинку в Святошинському районі Києва впав ворожий БпЛА - влада

Рютте: Розширення оборонного виробництва необхідне для підтримки України та НАТО

У Купʼянську через удар російського fpv-дрону постраждали двоє працівників "швидкої"

У Києві працює ППО

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

Оприлюднено укази про призначення Стефанішиної послом в США та звільнення з посади Маркарової

УЧХ надає допомогу евакуйованим у транзитних пунктах

Кличко закликав правоохоронців та Офіс президента відреагувати на напад на заступницю голови КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА