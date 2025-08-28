Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" - ЗМІ

Німецькі правоохоронці ідентифікували всіх учасників групи, яку вважають причетною до вибухів на газопроводах "Північних потоків", що сталися у 2022 році в Балтійському морі, повідомляє Tagesschau з посиланням на спільне розслідування ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, Федеральна поліція, Федеральне кримінальне відомство (BKA) та Федеральна прокуратура видали ордери на арешт шести громадян України.

Ще один підозрюваний, за версією слідчих, міг загинути у війні проти Росії.

Розслідування перебуває на стадії досудового провадження, Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачення поки не висунула. Діє презумпція невинуватості.

"За версією слідчих, диверсійна група складалася із семи осіб, які діяли з орендованої у Ростоку яхти "Andromeda". До складу входили координатор Сергій К., чотири водолази (серед них жінка з київської дайвінг-школи), вибухотехнік та капітан яхти з Одеси. На борту було встановлено чотири бомби з гексогеном та октогеном, обладнані таймерами, які пошкодили три з чотирьох гілок газогонів", - вказано в повідомленні.

Одного з підозрюваних – 49-річного Сергія К., якого вважають керівником операції, – минулого тижня затримали в Італії. Він прибув туди з родиною, нібито на відпочинок. За повідомленням італійських ЗМІ, він відкидає звинувачення. Питання його екстрадиції до Німеччини поки не вирішене.

Інший підозрюваний, Всеволод К., міг загинути, воюючи у складі українських військових підрозділів. Його ДНК, зібрана під час навчання у Бундесвері у Вільдфлеккен, збіглася зі зразками, виявленими на "Andromeda".

"Частина команди "Andromeda", за даними слідства, мала прямі зв’язки з українськими спецслужбами чи армією. Чи була це офіційна українська операція, досі не доведено. Можливо, це була група найманців, однак окремі факти свідчать про тісний зв’язок із державою та патріотичні мотиви", - зазначено в статті.

Як повідомлялося, італійське інформаційне агентство АNSA зазначало, що громадянин України Сергій Кузнецов, заарештований в Італії за європейським ордером з Німеччини за підозрою в причетності до подвійного вибуху 2022 року на газопроводі "Північний потік", на судовому засіданні заперечив звинувачення, заявивши, що на момент вибухів він перебував в Україні

Джерело: https://www.tagesschau.de/investigativ/nord-stream-sabotage-104.html