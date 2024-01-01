Новорічна ніч в Україні минула без суттєвих порушень, але з ворожими атаками - Нацполіція

В Україні новорічна ніч минула без значних порушень, повідомила Національна поліція України.

Водночас у новорічну ніч зафіксовано 17 ворожих обстрілів, унаслідок яких в Одесі загинув 15-річний підліток, троє людей на Одещині поранені.

"Унаслідок атак по всій державі пошкоджено 16 цивільних об'єктів: вісім багатоквартирних будинків, два приватні, будівлі музею, університету й ангар. Зокрема, завдано ударів по Львову, внаслідок чого пошкоджено будівлі музею та університету, виникло загоряння", - ідеться в повідомленні.