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09:03 01.01.2024

Окупанти за добу обстріляли 25 громад Запорізької області, поранено чотирьох місцевих жителів

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Окупанти за добу обстріляли 25 громад Запорізької області, поранено чотирьох місцевих жителів

Війська РФ за добу обстріляли з артилерії і безпілотників 25 громад Запорізької області, поранені чотири місцеві жителі, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в понеділок уранці.

"За минулу добу загарбники завдали 159 ударів по 25 містах і селах Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

"Під артилерійський обстріл потрапив 47-річний мешканець Степногірська, а також мешканці Гуляйполя 39, 60 і 63 років - усім надано необхідну медичну допомогу", - наголосив Малашко.

Зазначається, що окупанти атакували 32 безпілотниками Запоріжжя, Роботине, Малу Токмачку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку та Степове, здійснили 20 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Гуляйпільського, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Новодарівки, Левадного, Степногірська і Малих Щербаків, а також випустили авіаційний снаряд по Новоданилівці.

106 артударів припали на території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Щербаків, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Верхньої Тераси, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Лобкового та інших населених пунктів на лінії вогню.

"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав голова обладміністрації.

Теги: #обстріл #запорізька

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