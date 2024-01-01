РФ обстріляла вночі Дніпропетровську область з артилерії та БПЛА, сили ППО збили п'ять "шахедів"

РФ обстріляла вночі Дніпропетровську область з артилерії і безпілотників, ППО збила 5 "шахедів", повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"5 шахедів знищили наші захисники неба. У Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. У Дніпрі ворожий БПЛА влучив по одному з підприємств. Там сталося загоряння. Протягом години пожежники приборкали вогонь", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, за даними ОВА, 1500 сімей у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла. Через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередачі. Фахівці оперативно виїхали на місце. Заживили будинки.

Під артилерійськими обстрілами була Нікопольщина.

"Загарбники випустили по районному центру понад десяток снарядів. Пошкоджено гімназію та 13 приватних будинків. Побито 2 гаражі, газопроводи та електромережі", - інформував Лисак.

За його словами, без жертв і постраждалих.