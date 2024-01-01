Події

07:52 01.01.2024

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів і 66 БПЛА противника

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Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів і 66 БПЛА противника

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 6 танків, 17 бронемашин, 18 артсистем, 2 засоби ППО, 66 безпілотників, 47 одиниць авто і спецтехніки, - повідомив Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 360010 (+780) осіб, танків - 5983 (+6) од, бойових броньованих машин - 11087 (+17) од, артилерійських систем - 8482 (+18) од, РСЗВ - 943 (+0) од, засоби ППО - 625 (+2) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6657 (+66), крилаті ракети - 1709 (+0), кораблі/катери/військові кораблі/боти - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11330 (+38) од, спеціальної техніки - 1277 (+9) од", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

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