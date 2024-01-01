У Білогорщі пожежа в музеї Шеухевича, попередньо, через уламки БпЛА - Львівська ОВА

У ніч на 1 січня в Білогорщі спалахнула пожежа в музеї Шеухевича, попередньо, через падіння уламків БпЛА, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Білогорща. Пожежа в музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника", - написав він у Телеграм-каналі.

На місце виїхали представники ДСНС.

Раніше повідомлялося про роботу ППО по ворожих безпілотниках у Львівській області.

