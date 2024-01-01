РФ вночі продовжує атакувати Одеську область "шахедами"

Армія РФ у новорічну ніч продовжує атакувати Одеську область "шахедами", чергова група БпЛА рухається з Чорного моря, попереджають Повітряні сили ЗСУ.

"Чергова атака "шахедів" із Чорного моря на Одеську область! Напрямок - Одеса, Затока, Чорноморськ!" - повідомляється в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Раніше Повітряні сили повідомляли: "Кілька груп "шахедів" зі сходу і заходу на Дніпро! Кілька груп "шахедів" з Миколаївської області в напрямку Одеси".



