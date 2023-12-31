Петро і Марина Порошенки привітали українців: ми - нація неймовірних людей, і ми переможемо

Петро і Марина Порошенки привітали українців із прийдешнім 2024 роком, наголосивши, що Україна переможе, і це питання часу, майстерності наших військових і єдності української нації. Відеозвернення п'ятого Президента опубліковано на сайті "Європейської солідарності" в неділю.

"Я пишаюся тим, що пліч-о-пліч зі мною - неймовірні люди. Ті, хто зі зброєю в руках захищає Україну... Ті, хто цілодобово рухаються, розвозячи вантажі в будь-яку погоду, в будь-який час доби, часом ризикуючи власним життям... Насамперед підніміть ваші келихи за тих, хто зараз у холодному окопі. За тих, хто з фронту може привітати рідних хіба що відеозв'язком через старлінк. Підніміть келихи за їхніх дітей, за їхні сім'ї", - наголосив п'ятий Президент.

"Підніміть келих і за себе. За те, що ви - частина неймовірної нації, яка здивувала весь світ", - закликала Марина Порошенко.

"І дайте слово собі та тим, хто поруч - продовжувати рухатися далі, кожен у своєму темпі, щоб свята не викрадала війна. Ми переможемо. Це питання часу, майстерності наших військових і єдності української нації", - переконаний п'ятий Президент.