РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море 3️ надводних ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий, попереджають Сили оборони півдня України в неділю ввечері.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів 3️ надводних ракетоносії - 2 фрегати та малий ракетний корабель. Загальна готовність до застосування - 24 "Калібри". Рівень ракетної загрози надвисокий", - повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня.