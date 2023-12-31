Події

21:00 31.12.2023

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий

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РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море 3️ надводних ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий, попереджають Сили оборони півдня України в неділю ввечері.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів 3️ надводних ракетоносії - 2 фрегати та малий ракетний корабель. Загальна готовність до застосування - 24 "Калібри". Рівень ракетної загрози надвисокий", - повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня.

 

 

 

Теги: #рф #ракетоносії

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