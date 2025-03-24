Інтерфакс-Україна

Події

06:34 24.03.2025

Ворожі "калібри" залишаються в Чорному морі - ВМС

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У Чорному морі вранці понеділка продовжують маневрувати російські кораблі з "калібрами" на борту, які РФ вивела на бойове чергування після тривалої паузи, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Як поінформували у військовому відомстві, станом на 06:00 понеділка в Чорному морі 3 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 12 ракет.

Разом з тим, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

А в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр",  загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 13 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря  6 суден, з них  1 судно продовжило рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12263

Теги: #ракетоносії #загроза #море

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