ЗС України за добу завдали ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження трьом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, ворожому складу боєприпасів і одному пункту управління російських окупантів.