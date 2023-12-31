Події

19:17 31.12.2023

Зеленський привітав українців із прийдешнім новим роком: Кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч

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Зеленський привітав українців із прийдешнім новим роком: Кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців із прийдешнім новим 2024 роком і наголосив, що він буде таким, яким вони його самі зроблять.

"Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились. Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч. І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо", - йдеться в тексті привітання, опублікованому в телеграм-каналі глави Української держави в неділю.

Він зазначив, що українці "рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві". "Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу", - побажав Зеленський.

 

 

 

Теги: #президент #новий_рік

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