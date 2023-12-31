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13:26 31.12.2023

ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

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ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

Заяви Міністерства оборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові, де перебували представники ГУР МО і ЗСУ, є "черговою маячнею країни-агресора", повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді".

"Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав", - заявив Юсов.

Водночас представник ГУР МО зазначив, що РФ укотре завдала ракетних ударів по цивільних об'єктах у центрі Харкова, і практика російських атак постійно спрямована проти мирних жителів.

"Це постійна практика РФ та її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури та мирних жителів. Всі інші заяви про уявні "ураження" представників ГУР МОУ - чергова хвороблива фантазія людей, які живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані", - наголосив Юсов.

 

Теги: #харків #обстріли #гур_мо

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