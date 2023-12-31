Події

11:16 31.12.2023

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

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Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

Кількість загиблих унаслідок атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини, рятувальники деблокували ще два тіла, повідомляє керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Загиблих від російських ракет у Києві вже 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Страшна трагедія для нашого міста", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Раніше повідомляли про 19 загиблих.

 

Теги: #київ #жертви

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