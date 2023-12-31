У Київській області через атаку БПЛА виникла пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури

Унаслідок атаки ворожих БПЛА в Київській області виникла пожежа, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в неділю.

"Унаслідок атаки на одному з об'єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, влучень в об'єкти житлової інфраструктури немає. Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують збирати інформацію про наслідки атаки.

"Навіть напередодні Нового Року ворог продовжує здійснювати терористичні атаки. Тому просимо кожного жителя області не ігнорувати небезпеку. Під час сигналу повітряної тривоги важливо перебувати в безпечному місці. Ставтеся до цього відповідально. Не втрачайте пильності", - попередив він.