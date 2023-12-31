Події

08:35 31.12.2023

У Київській області через атаку БПЛА виникла пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури

1 хв читати
У Київській області через атаку БПЛА виникла пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури

Унаслідок атаки ворожих БПЛА в Київській області виникла пожежа, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в неділю.

"Унаслідок атаки на одному з об'єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, влучень в об'єкти житлової інфраструктури немає. Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують збирати інформацію про наслідки атаки.

"Навіть напередодні Нового Року ворог продовжує здійснювати терористичні атаки. Тому просимо кожного жителя області не ігнорувати небезпеку. Під час сигналу повітряної тривоги важливо перебувати в безпечному місці. Ставтеся до цього відповідально. Не втрачайте пильності", - попередив він.

 

 

 

Теги: #пожежа #київська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:34 31.12.2023
Мешканці Хмельницької області могли чути вибухи

Мешканці Хмельницької області могли чути вибухи

15:29 30.12.2023
У Київській області відновили майже 16,5 тис. об'єктів - голова ОВА

У Київській області відновили майже 16,5 тис. об'єктів - голова ОВА

10:40 30.12.2023
Українські захисники знищили 5 БПЛА із 10 запущених ворогом - Повітряні сили

Українські захисники знищили 5 БПЛА із 10 запущених ворогом - Повітряні сили

21:10 28.12.2023
У Херсонській та Миколаївській області знищено три російські розвідувальні дрони

У Херсонській та Миколаївській області знищено три російські розвідувальні дрони

08:02 28.12.2023
Два ворожі БПЛА збито в Дніпропетровській області

Два ворожі БПЛА збито в Дніпропетровській області

07:43 28.12.2023
Повітряні сили ліквідували сім із восьми ворожих "шахедів", які атакували три області України

Повітряні сили ліквідували сім із восьми ворожих "шахедів", які атакували три області України

08:50 25.12.2023
ППО ліквідувала 28 із 31 ворожих БПЛА та дві ракети

ППО ліквідувала 28 із 31 ворожих БПЛА та дві ракети

21:36 23.12.2023
У Куп'янську ліквідовано пожежу житлового будинку після ворожого обстрілу

У Куп'янську ліквідовано пожежу житлового будинку після ворожого обстрілу

17:39 23.12.2023
Через атаку безпілотника у Станіславі загинув місцевий житель - Херсонська ОВА

Через атаку безпілотника у Станіславі загинув місцевий житель - Херсонська ОВА

13:23 23.12.2023
Два пошкоджені під час боїв у Київській області мости введуть в експлуатацію до кінця року - влада

Два пошкоджені під час боїв у Київській області мости введуть в експлуатацію до кінця року - влада

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 28, у Боровій загинули три людини

До 19 зросла кількість жертв російської атаки Києва 29 грудня

Сили оборони за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках

Кількість втрат окупантів за добу становила 960 осіб

Зеленський на Ставці представив доповідь ГУР про плани окупантів у 2024 р. та дії України для досягнення цілей

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 28, у Боровій загинули три людини

Противник випустив 380 снарядів по Херсонській області, вбито двох людей

До 19 зросла кількість жертв російської атаки Києва 29 грудня

Ворог завдав чотири удари БПЛА по центру Харкова, було чотири пожежі та є руйнування

Кількість поранених унаслідок ракетного удару окупантів по Харкову збільшилася до 22

Сили оборони за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках

Росіяни за добу здійснили дев’ять ракетних і 55 авіаударів, а також 79 обстрілів із РСЗВ

Кількість втрат окупантів за добу становила 960 осіб

Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні площею 600 кв. м

ССО ліквідували ворожу самохідну гаубицю "Мста-С" на лівобережжі Херсона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА