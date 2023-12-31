Події

08:22 31.12.2023

Кількість поранених унаслідок ракетного удару окупантів по Харкову збільшилася до 22

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Кількість поранених унаслідок ракетного удару окупантів по Харкову збільшилася до 22

Кількість поранених унаслідок ракетного удару окупантів по Харкову збільшилася до 22, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Унаслідок обстрілу поранено 22 людини", - ідеться в повідомленні.

Також пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівлю готелю, дитячий садочок, торговельні приміщення, газопровід і автомобілі.

На місцях події працюють слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, медики та рятувальники.

Як повідомлялося, увечері суботи російські окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центральну частину міста, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

 

 

 

Теги: #атака #харків #постраждалі

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