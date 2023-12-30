Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

Станом на 20:00 суботи відомо про 8 постраждалих унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі медики надають допомогу 8 постраждалим, усіх госпіталізовано, 4 людини - стан середній, 4 - у легкому стані", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувального закладу, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

Раніше поліція повідомила про 4 постраждалих мирних жителів.