Події

20:09 30.12.2023

Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

1 хв читати
Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

Станом на 20:00 суботи відомо про 8 постраждалих унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі медики надають допомогу 8 постраждалим, усіх госпіталізовано, 4 людини - стан середній, 4 - у легкому стані", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувального закладу, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

Раніше поліція повідомила про 4 постраждалих мирних жителів.

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 30.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до 16 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до 16 осіб

20:32 30.12.2023
Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки

20:25 30.12.2023
У результаті обстрілів у Нікополі поранено жінку, зафіксовано множинні руйнування

У результаті обстрілів у Нікополі поранено жінку, зафіксовано множинні руйнування

19:52 30.12.2023
Унаслідок обстрілів у Харкові вже відомо про чотирьох постраждалих

Унаслідок обстрілів у Харкові вже відомо про чотирьох постраждалих

19:35 30.12.2023
Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури

Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури

19:12 30.12.2023
Російські війська завдають ударів по Харкову

Російські війська завдають ударів по Харкову

08:43 30.12.2023
Війська РФ за добу завдали 196 ударів по населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за добу завдали 196 ударів по населених пунктах Запорізької області

08:11 30.12.2023
У Херсонській області за добу було понад 108 обстрілів, п'ятеро людей дістали поранення

У Херсонській області за добу було понад 108 обстрілів, п'ятеро людей дістали поранення

01:59 30.12.2023
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

23:38 29.12.2023
Внаслідок обстрілів на Донеччині поранено п'ятьох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки

Внаслідок обстрілів на Донеччині поранено п'ятьох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи

Цього року Україна не відступила на жодному напрямку - Зеленський за підсумками Ставки

Унаслідок масованого ракетного удару 29 грудня постраждали 159 людей, відомо про 39 загиблих – Зеленський

1 січня в Києві буде днем жалоби - Кличко

У Києві вже 16 загиблих унаслідок атаки РФ 29 грудня - військова адміністрація

ОСТАННЄ

Ворог не полишає спроб захоплення лівобережжя Дніпра, але Сили оборони утримують позиції

Окупанти за добу завдали три ракетних і 36 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи

НАЗК назвало умови виключення Райффайзен Банку з переліку міжнародних спонсорів війни

У ХАРКОВІ ВИБУХИ, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО БАЛІСТИЧНИЙ ОБСТРІЛ - КАРТА ТРИВОГ

Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

Польща припинила пошуки залишків ракети, що залетіла в її повітряний простір

У Донецькій області внаслідок ворожого удару зупинено роботу прифронтової ТЕС

У Донецькій області відновили електропостачання у 181 населеному пункті

Львівському бізнесмену, який намагався підкупити одного з керівників ДБР, обрано запобіжний захід - тримання під вартою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА