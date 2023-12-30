Унаслідок обстрілів у Харкові вже відомо про чотирьох постраждалих

Російські окупаційні війська завдали удару по центру Харкова, є влучення в житловий будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Приліт у житловий будинок у центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за попередніми даними, унаслідок обстрілу в Харкові поранено 4 людини.