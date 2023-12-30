Події

19:52 30.12.2023

Унаслідок обстрілів у Харкові вже відомо про чотирьох постраждалих

1 хв читати
Унаслідок обстрілів у Харкові вже відомо про чотирьох постраждалих

Російські окупаційні війська завдали удару по центру Харкова, є влучення в житловий будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Приліт у житловий будинок у центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за попередніми даними, унаслідок обстрілу в Харкові поранено 4 людини.

 

 

 

Теги: #атака #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 30.12.2023
Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки

20:09 30.12.2023
Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

19:35 30.12.2023
Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури

Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури

19:12 30.12.2023
Російські війська завдають ударів по Харкову

Російські війська завдають ударів по Харкову

20:39 29.12.2023
Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН просить про скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку РФ

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН просить про скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку РФ

20:35 29.12.2023
Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово

Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово

19:43 29.12.2023
Через ракетну атаку РФ по Україні загинули 30 людей, понад 160 поранені

Через ракетну атаку РФ по Україні загинули 30 людей, понад 160 поранені

19:32 29.12.2023
У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки збільшилася до 30 осіб

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки збільшилася до 30 осіб

18:07 29.12.2023
Унаслідок ранкових ракетних атак по Харкову пошкоджено понад 40 будівель

Унаслідок ранкових ракетних атак по Харкову пошкоджено понад 40 будівель

09:37 29.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи

Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

Цього року Україна не відступила на жодному напрямку - Зеленський за підсумками Ставки

Унаслідок масованого ракетного удару 29 грудня постраждали 159 людей, відомо про 39 загиблих – Зеленський

1 січня в Києві буде днем жалоби - Кличко

ОСТАННЄ

Ворог не полишає спроб захоплення лівобережжя Дніпра, але Сили оборони утримують позиції

У результаті обстрілів у Нікополі поранено жінку, зафіксовано множинні руйнування

Окупанти за добу завдали три ракетних і 36 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи

НАЗК назвало умови виключення Райффайзен Банку з переліку міжнародних спонсорів війни

У ХАРКОВІ ВИБУХИ, ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО БАЛІСТИЧНИЙ ОБСТРІЛ - КАРТА ТРИВОГ

Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

Польща припинила пошуки залишків ракети, що залетіла в її повітряний простір

У Донецькій області внаслідок ворожого удару зупинено роботу прифронтової ТЕС

У Донецькій області відновили електропостачання у 181 населеному пункті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА