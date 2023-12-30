У Донецькій області внаслідок ворожого удару зупинено роботу прифронтової ТЕС

У Донецькій області через ворожий удар російських окупаційних військ зупинено роботу прифронтової ТЕС, унаслідок чого знеструмлено 16 підстанцій, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Ворог укотре завдав удару по ТЕС у Донецькій області. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

При цьому знеструмлено 16 підстанцій 35 кВ - є відключені споживачі.