Події

10:51 30.12.2023

Ворожий "шахед" влучив у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомив про влучання ворожого "шахеда" в будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні.

"Учора країна-терорист вчинила одну з найжорстокіших ракетних атак на мирне населення України. Майже в кожній області українці стали свідками російського терору. Російська ракета влучила в будинок нашої співробітниці в Одесі. А вже сьогодні приліт шахедів у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні", - написав він у телеграм-каналі. 

Теги: #херсон #омбудсмен #будівля #шахед

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