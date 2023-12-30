Ворожий "шахед" влучив у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомив про влучання ворожого "шахеда" в будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні.

"Учора країна-терорист вчинила одну з найжорстокіших ракетних атак на мирне населення України. Майже в кожній області українці стали свідками російського терору. Російська ракета влучила в будинок нашої співробітниці в Одесі. А вже сьогодні приліт шахедів у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні", - написав він у телеграм-каналі.