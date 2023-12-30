Події

08:32 30.12.2023

Через обстріли в Херсоні поранено троє людей

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Через обстріли в Херсоні поранено троє людей

Унаслідок масованого обстрілу впродовж дня в Херсоні поранено трьох людей, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко в суботу вранці.

"Херсонська міська територіальна громада за минулу добу була обстріляна 19 разів, російський ворог використав для цього 79 снарядів. Ураження зафіксовано в Херсоні, Придніпровському, Садовому та Молодіжному", - написав він у телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що внаслідок обстрілу три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"За минулу добу 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надано медичну допомогу", - додав Мрочко.

 

Теги: #херсон #постраждалі #обстріл

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