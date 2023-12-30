У Чорному морі чергують вісім бойових кораблів ЧФ РФ, із них три носії "Калібрів"

Вісім бойових кораблів чергують у Чорному морі, серед них три - носії "Калібрів", загальний залп до 16-ти ракет, повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України в суботу вранці.

"Станом на 08:00 30.12.2023. у Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 3 ворожих кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою пройшли в бік Азовського моря 11 суден, а в бік Чорного - 21 судно, з них 8 продовжили рух у напрямку Босфору.