Події

07:41 30.12.2023

Місія НАСА має намір "доторкнутися до Сонця"

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Місія НАСА має намір "доторкнутися до Сонця"

Місія НАСА збирається "доторкнутися до Сонця" і це обіцяє стати знаменним моментом в історії освоєння космосу, повідомляє BBC у п'ятницю.

Через рік, 24 грудня, сонячний зонд НАСА "Паркер" промчить повз Сонце на приголомшливій швидкості 195 км/с. Жоден штучний об'єкт не рухався так швидко і не наближався так близько до нашої зірки - лише за 6,1 мільйона км від "поверхні" Сонця.

"По суті, ми майже приземляємося на зірку", - сказав дослідник проєкту "Паркер" доктор Нур Рауафі.

"Це буде монументальне досягнення для всього людства. Це еквівалентно висадці на Місяць 1969 року", - сказав BBC News учений із Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса. Швидкість "Паркера" залежатиме від величезного гравітаційного тяжіння, якого він зазнає, падаючи до Сонця. Сонячний зонд "Паркер" американського космічного агентства - одна з найсміливіших місій, яку коли-небудь задумували. Запущений у 2018 році, він покликаний здійснювати повторні й дедалі ближчі проходи повз Сонце. Маневр, запланований на кінець 2024 року, дасть змогу "Паркеру" подолати відстань лише в 4% відстані Сонце-Земля (149 мільйонів км).

Завдання, з яким зіткнеться "Паркер" при цьому, буде величезним. У перигелії, найближчій до зірки точці орбіти зонда, температура в передній частині космічного корабля, ймовірно, сягне 1400°C. Стратегія "Паркера" полягає в тому, щоб швидко увійти і швидко піти, виконуючи вимірювання сонячного середовища за допомогою набору інструментів, розгорнутих через товстий тепловий екран.

Нагородою, як сподіваються дослідники, стануть проривні знання про деякі ключові сонячні процеси. Головним із них є більш чітке пояснення роботи корони, зовнішньої атмосфери Сонця. Температура Сонця в його фотосфері, на поверхні, становить приблизно 6000°C, але всередині корони вона може досягати приголомшливих мільйонів градусів і більше.

Також в межах корони потік заряджених частинок, що виходить назовні, - електронів, протонів і важких іонів - раптово прискорюється до надзвукового "вітру", що рухається зі швидкістю 400 км/с. Вчені досі не можуть повністю пояснити це. Але це має вирішальне значення для поліпшення прогнозів поведінки Сонця і явища "космічної погоди". Останнє належить до потужних викидів частинок і магнітних полів Сонця, які можуть погіршити зв'язок на Землі і навіть вивести з ладу електромережі. Радіація також становить небезпеку для здоров'я астронавтів.

У п'ятницю "Паркер" здійснив один зі своїх близьких підходів до Сонця. На 2024 рік заплановано ще три, перш ніж він зробить оберт навколо Венери 6 листопада, щоб змінити свою орбіту і зробити 24 грудня історичною подією.

 

 

 

Теги: #сша #космос #наса #сонце

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