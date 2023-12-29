Події

21:03 29.12.2023

Залужний: Позаштатні помічники не мали повноважень коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗС України

1 хв читати
Залужний: Позаштатні помічники не мали повноважень коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що з 28 грудня 2023 року в нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.

28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі одного з Youtube-каналів зробила неоднозначні заяви щодо мобілізації. Канал представив її як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ".

У зв'язку з цим Залужний написав у своєму телеграм-каналі: "Для запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу наголосити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою".

Залужний поінформував: "Від 28 грудня 2023 року в мене немає помічників-консультантів на громадських засадах".

 

 

 

Теги: #заяви #радники #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 29.12.2023
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по противнику

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по противнику

19:25 29.12.2023
На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак росіян

На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак росіян

19:09 29.12.2023
РФ у п'ятницю випустила по Україні 160 засобів повітряного нападу, Сили оборони знищили 88 крилатих ракет і 27 ударних БПЛА

РФ у п'ятницю випустила по Україні 160 засобів повітряного нападу, Сили оборони знищили 88 крилатих ракет і 27 ударних БПЛА

08:14 29.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів

07:42 29.12.2023
За добу авіація Сил оборони атакувала 17 районів скупчення сил противника - Генштаб

За добу авіація Сил оборони атакувала 17 районів скупчення сил противника - Генштаб

07:36 29.12.2023
За добу було 53 бойові зіткнення, Сили оборони стримують ворога поблизу Мар'їнки - Генштаб

За добу було 53 бойові зіткнення, Сили оборони стримують ворога поблизу Мар'їнки - Генштаб

07:26 29.12.2023
Війська РФ за добу завдали чотирьох ракетних і 86 авіаударів

Війська РФ за добу завдали чотирьох ракетних і 86 авіаударів

20:13 28.12.2023
ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

20:04 28.12.2023
Окупанти за добу завдали два ракетних і 40 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Окупанти за добу завдали два ракетних і 40 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

19:47 28.12.2023
Окупанти 13 разів безуспішно атакували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 21 атаку

Окупанти 13 разів безуспішно атакували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 21 атаку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово

Оголошено про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку

Через ракетну атаку РФ по Україні загинули 30 людей, понад 160 поранені

Зеленський відвідав Авдіївку

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

ОСТАННЄ

США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН просить про скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку РФ

Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово

Оголошено про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку

Через ракетну атаку РФ по Україні загинули 30 людей, понад 160 поранені

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки збільшилася до 30 осіб

Зеленський: Сподіваємося, що 1 лютого консенсусу щодо Ukraine Facility буде досягнуто

Правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів із річним оборотом до 3 млрд грн

Зеленський відвідав мобільний госпіталь на Донеччині, де нагородив медпрацівників і військових

Міноборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад 1 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА