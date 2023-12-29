РФ у п'ятницю випустила по Україні 160 засобів повітряного нападу, Сили оборони знищили 88 крилатих ракет і 27 ударних БПЛА

У ніч на п'ятницю російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши приблизно 160 засобів повітряного нападу - силами та засобами ППО було знищено 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і 27 ударних БПЛА Shahed-136/131, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні об’єкти. Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомляється, силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і 27 ударних БПЛА Shahed-136/131.