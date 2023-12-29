Події

17:28 29.12.2023

Боррель провів розмову з Кулебою після атаки РФ проти України

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Боррель провів розмову з Кулебою після атаки РФ проти України

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після масованої атаки РФ по українських населених пунктах.

"Щойно розмовляв із главою МЗС України Дмитром Кулебою після сьогоднішніх варварських атак з боку Росії. ЄС, як і раніше, має намір у 2024 році надати додаткову військову техніку для підтримки України в опорі російському вторгненню. Боротьба України за свободу проти тиранії - це спільна боротьба", - написав Боррель у Х (Twitter) у п'ятницю.

 

Теги: #кулеба #боррель

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