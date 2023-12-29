Столтенберг обговорив із Дудою "ракетний інцидент"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою порушення повітряного простору Польщі під час масованого обстрілу території України російськими збройними силами.

"Говорив із президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент у Польщі. НАТО солідарна з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, і ми підтримуватимемо контакт після встановлення фактів. НАТО зберігає пильність", - написав генсек альянсу на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).