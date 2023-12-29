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14:05 29.12.2023

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

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Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

Станом на 13:00 п'ятниці відомо про 18 загиблих і 132 поранених у всій Україні внаслідок масованої ракетної атаки ворога, інформують у Національній поліції України.

"На 13:00 відомо про загибель 18 мирних людей, 132 поранені - поліцейські документують наслідки масованого удару армії РФ по Україні", - ідеться в повідомленні Нацполіції в п'ятницю.

У повідомленні зазначено, що станом на 13:00 зафіксовано 51 ворожий обстріл, унаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські разом із рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки ворога, надають допомогу людям.

"Унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський", - уточнюють у Нацполіції.

У Харківській області - три людини загинули, 13 мирних жителів дістали поранення.

Згідно з повідомленням, у Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. "Чотири людини загинули, 12 поранені", - інформують у поліції.

В Одеській області загинули двоє людей, 27 - дістали поранення внаслідок влучень у житлові будинки. У повідомленні уточнюється, що під завалами можуть перебувати люди.

На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок і цивільну інфраструктуру. "Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 - були поранені", - зазначають у Нацполіції.

У Києві внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, 22 - травмовані. Також поранення дістала одна людина в Київській області.

"Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок", - підсумували у Нацполіції.

Теги: #жертви #ракетний_удар

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