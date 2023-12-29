Події

13:10 29.12.2023

У Києві з-під завалів витягнули тіло другого загиблого - мер

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У Києві з-під завалів витягнули тіло другого загиблого - мер

Тіло другого загиблого знайдено на місці зруйнованої будівлі в Шевченківському районі Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Після ранкової атаки на столицю на цей час двоє загиблих", - написав Кличко в телеграмі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару в Києві загинув один і постраждали 28 осіб. Загиблого було знайдено під час розбору завалів складського приміщення в Шевченківському районі Києва, зруйнованого під час падіння уламків збитої в п'ятницю вранці російської ракети. Крім того, з-під завалів звільнили чотирьох осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

 

Теги: #кличко #київ #жертви

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