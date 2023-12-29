У Києві під завалами складу залишаються 10 осіб - КМВА

Рятувальники виконують пошукові роботи на місці пошкодженого внаслідок російського ракетного удару складу в Подільському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Уточнення наслідків ракетного удару по Києву. В Подільському районі, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 метрів квадратних, проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.