Події

11:07 29.12.2023

У Києві під завалами складу залишаються 10 осіб - КМВА

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У Києві під завалами складу залишаються 10 осіб - КМВА

Рятувальники виконують пошукові роботи на місці пошкодженого внаслідок російського ракетного удару складу в Подільському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Уточнення наслідків ракетного удару по Києву. В Подільському районі, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 метрів квадратних, проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #київ #постраждалі #обстріли

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