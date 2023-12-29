Події

09:37 29.12.2023

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

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Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

Одна людина загинула і 11 дістали поранення внаслідок ударів російських окупаційних військ по Харкову в п'ятницю вранці, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ударів одна людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти завдали по місту понад 20 ударів. "Зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги", - додав Синєгубов.

Як повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації, двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкових ударів по місту одна людина загинула, вісім були поранені.

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріли

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