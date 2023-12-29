У Києві троє людей залишаються під завалами в Шевченківському районі - мер

Троє людей залишаються під завалами будівлі в Шевченківському районі Києва, що обвалилася внаслідок падіння уламків збитої російської ракети в п'ятницю вранці.

"Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі попередньо також зафіксовано пошкодження житлового будинку. "Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено шістьох постраждалих", - повідомив начальник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, також у Подільському районі Києва горить склад на площі орієнтовно 3000 кв. м. "Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих", - сказав голова міськадміністрації.

У Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку, в іншому місці - загоряння трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. За словами Попка, виявлено одного постраждалого.

У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження житлового будинку. Попередньо, без постраждалих і загоряння.