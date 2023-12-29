Унаслідок ранкових ударів по Харкову один мирний житель загинув, вісьмох поранено - Синєгубов

Унаслідок масованих ударів, завданих російськими окупаційними військами по Харкову в п'ятницю вранці, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на цей момент унаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури міста: медичний заклад, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю вранці Харків тричі був під масованим ворожим ракетним обстрілом.